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СМИ: Памела Андерсон собралась замуж в пятый раз

СМИ: Памела Андерсон собралась замуж в пятый раз
11:11 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Американская актриса и модель Памела Андерсон собралась под венец в пятый раз.

51-летняя знаменитость выходит замуж за мужчину, что младше звезды "Спасателей Малибу" на 18 лет.

Известная модель и актриса Памела Андерсон, которая продемонстрировала хороший вкус, посетив показ Chanel, похоже, выходит замуж. По информации Radar Online, 33-летний французский футболист марокканского происхождения Адиль Рами сделал предложение 51-летней модели, которое она приняла. По сообщениям инсайдера, свадьба уже намечена на лето. Официально же Памела Андерсон пока не подтверждала эту информацию.

Стоит отметить, что летом 2018 уже были слухи о том, что Памела и Адиль – женятся. На безымянном пальце актрисы красовалось красивое кольцо. Однако, уже осень пара рассталась. Главной причиной расставания пары стали дети Адиля от прошлого брака.

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Но, как видим, в конце концов Рами и Андерсон снова сошлись. И Адиль попросил ее руки в старомодном стиле, встав на одно колено. "Памела разрывалась между Джулианом (Джулиан Ассанж – ред.) и Адилем, но Адиль не сдавался и выиграл", - сообщают инсайдеры.

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Свадьба, Замужество, Знаменитости, Памела Андерсон.
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