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Потап похудел и примерил модный образ

Потап похудел и примерил модный образ
12:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Рэпер Потап заинтриговал поклонников необычным фото в социальной сети.

Известный украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко, более известный как Потап, порадовал фолловеров новым весенним образом.

На своей официальной странице в Instagram 37-летний исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен в синей футболке, потертых джинсах и черном кардигане. Завершающим штрихом всего лука стала кепка и ботинки на шнуровке. Невооруженным глазом видно, что Алексей похудел. 

 
 
 
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Gay Rap ,Гей Рэ #gay#rap#гей#рэп

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Фолловеры репера пришли в восторг от увиденного. Поклонники отблагодарили музыканта лайками и восторженными комментариями: "Круто", "Красавчик", "Стиляга" (орфография и пунктуация авторская – прим. ред.).

Потап решил изменить свой имидж

Как сообщалось ранее, Несмотря на то, что дуэт Потапа и Насти Каменских уже давно прекратил свое существование, звезды все равно большую часть времени проводят вместе - работают над новыми треками, путешествуют и покоряют западную музыкальную индустрию.

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Знаменитости, Потап, Алексей Потапенко, Новый образ Потапа, Похудевший Потап, Потап похудел.
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