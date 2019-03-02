Потап похудел и примерил модный образ

Новости шоу бизнеса: Рэпер Потап заинтриговал поклонников необычным фото в социальной сети.

Известный украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко, более известный как Потап, порадовал фолловеров новым весенним образом.

На своей официальной странице в Instagram 37-летний исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен в синей футболке, потертых джинсах и черном кардигане. Завершающим штрихом всего лука стала кепка и ботинки на шнуровке. Невооруженным глазом видно, что Алексей похудел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Gay Rap ,Гей Рэ #gay#rap#гей#рэп Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 28 Фев 2019 в 2:24 PST

Фолловеры репера пришли в восторг от увиденного. Поклонники отблагодарили музыканта лайками и восторженными комментариями: "Круто", "Красавчик", "Стиляга" (орфография и пунктуация авторская – прим. ред.).

Как сообщалось ранее, Несмотря на то, что дуэт Потапа и Насти Каменских уже давно прекратил свое существование, звезды все равно большую часть времени проводят вместе - работают над новыми треками, путешествуют и покоряют западную музыкальную индустрию.