Оля Полякова трогательно поздравила дочку с днем рождения

Новости шоу бизнеса: По случаю праздника исполнительница опубликовала фото именинницы и написала трогательный пост.

В субботу, 2 марта, день рождения отмечает старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой - Маша. Девочке исполняется 14 лет.

"Моя зайка, Машенька тебе 14, в таких случаях говорят "о даже не верится" или "как быстро время пролетело", а я скажу - мне верится! Я помню каждый миг с момента как ты появилась и 14 лет учила меня, быть мамой, и скажу тебе ты не плохо справлялась", - пишет певица.

"14... а ты уже такая самостоятельная , ответственная, оооочень предприимчивая, умная, а главное очень нежная , чуткая и хорошая девочка! Меня распирает гордость что у меня такая дочь, я даже немножко не верю, это огромное счастье быть твоей мамой!", - добавила Оля.

В конце поста Полякова пожелала дочке быть здоровой, счастливой и никогда не переставать мечтать.