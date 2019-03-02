Оля Полякова трогательно поздравила дочку с днем рождения

В субботу, 2 марта, день рождения отмечает старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой - Маша. Девочке исполняется 14 лет.
"Моя зайка, Машенька тебе 14, в таких случаях говорят "о даже не верится" или "как быстро время пролетело", а я скажу - мне верится! Я помню каждый миг с момента как ты появилась и 14 лет учила меня, быть мамой, и скажу тебе ты не плохо справлялась", - пишет певица.
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Моя зайка, Машенька @mashapolyakova тебе 14, в таких случаях говорят «о даже не верится» или «как быстро время пролетело», а я скажу -мне верится! Я помню каждый миг с момента как ты появилась и 14 лет учила меня ,быть мамой, и скажу тебе ты не плохо справлялась!! 14... а ты уже такая самостоятельная , ответственная, оооочень предприимчивая, умная, а главное очень нежная , чуткая и хорошая девочка! Меня распирает гордость что у меня такая дочь, я даже немножко не верю, это огромное счастье быть твоей мамой! Будь только обязательно здоровой и счастливой, и помни перед тобой открыты все дороги, и нет препятствий, они только в мыслях! Так что пусть все что ты захочешь сбудется, ты главное мечтай !!! Мама
"14... а ты уже такая самостоятельная , ответственная, оооочень предприимчивая, умная, а главное очень нежная , чуткая и хорошая девочка! Меня распирает гордость что у меня такая дочь, я даже немножко не верю, это огромное счастье быть твоей мамой!", - добавила Оля.
В конце поста Полякова пожелала дочке быть здоровой, счастливой и никогда не переставать мечтать.