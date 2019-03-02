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Ким Кардашьян в мини и босоножках вышла на улицу в -20 градусов

Ким Кардашьян в мини и босоножках вышла на улицу в -20 градусов
18:22 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера знаменитость побывала в Монреале на выставке своего друга-дизайнера Тьерри Мюглера.

Сначала она прошла по красной дорожке в честь открытия экспозиции, выбрав для этого случая кремовое платье греческого фасона с выделенной линией бюста и лямкой на одно плечо. А после отправилась в сам музей и осмотрела экспонаты — более 140 костюмов Thierry Mugler, которые носили легендарные личности.

Экскурсию для Ким проводил дизайнер лично, и наряд для этого случая — белоснежное мини-платье и босоножки на тонких ремешках — Ким выбрала, разумеется, из новой коллекции кутюрье.

Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме

Самые интересные снимки фотографам удалось сделать на выходе из музея, когда Ким и ее подруга вышли на улицу в своих коктейльных нарядах. В Монреале устойчивые -20 градусов и сугробы высотой в метр, но Ким это, по всей видимости, нисколько не смутило. Вот что значит железная выдержка!

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Ким Кардашьян, Стиль, Образ, Звезда, Знаменитость.
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