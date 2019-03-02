Алина Астровская похвасталась идеальной фигурой в бикини

Обычно звезда морского сезона публикует фото новых ярких образов. И зачастую, к слову, Алина выбирает наряды от украинских дизайнеров. К примеру, ранее Астровская показала романтичный образ в платье в горошек, дополнив его топом и белыми кедами.
Новым снимком ведущая "Орла и Решки" поделилась с острова Панглао, Филиппины. На этот раз поклонники восхищались не нарядами, а точеной и буквально идеальной фигурой телеведущей. Алина позирует в черном купальнике от итальянского бренда Calzedonia Official.
При этом телеведущая перечислила причины, по которым стоит обязательно посетить Филиппинские острова.
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5 причин ТАКИ доехать до Филиппинских островов и любить их не смотря ни на что! Моря за их красоту можно закрыть глаза на ещё не совсем налаженную инфраструктуру! Снорклинг и дайвинг- ФАНТАСТИКА!!! А если вы увидите костяк сардин (советую ехать утром!) никогда не забудете это представление! Нечто огромное в воде, танцует и меняет формы, плавными линиями! Не сразу понимаешь, что это мелкие рыбёшки! Ждите выпуск решки, всё покажем Водопады, чистые и минеральные источники! Дюгонь, долгопят и бинтуронг три уникальных вида животных с первым можно даже поплавать! Шоколадные холмы! Даже местные не устают от экскурсий к этой природной достопримечательности! В любую погоду этот пейзаж будет поражать! Кто был!? Пишите свои особенные места! Давайте делиться #астровская #аляпоморям
Так, в список этих причин попали:
А вот поклонники Астровской поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового снимка.