Шэрон Стоун в шикарном образе на вечеринке в Беверли-Хиллс

Новости шоу бизнеса: 60-летняя Шэрон Стоун выглядела безупречно на благотворительном вечере, который прошел в четверг вечером в Беверли-Хиллз.

The Women’s Cancer Research Fund был устроен в поддержку женщин, борющихся с онкологическими заболеваниями. Актриса для своего выхода выбрала, как и многие другие знаменитости, черный наряд — комбинезон с расклешенными брюками, украшенными бисером.

Звезда "Основного инстинкта" (Basic Instinct) дополнила образ пальто с леопардовым принтом, которое она накинула на плечи. Стоун завершила свой лук ярко-красным маникюром и блестящим клатчем.

Шэрон в настоящее время снимается в приквеле культового фильма "Пролетая над гнездом кукушки" (Ratched), режиссером которого стал Райан Мерфи. Мини-сериал покажут на Netflix. В картине также появятся Синтия Никсон, Сара Полсон, Розанна Аркетт, Дон Чидл и Финн Уиттрок.

В центре сюжета окажется история становления Милдред Рэтчед (Полсон), деспотичной старшей медсестры психиатрической больницы, в которой коротали свои дни герои известного романа Кена Кизи, а затем и фильма Милаша Формана.