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"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 1 выпуск (Видео)

"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 1 выпуск (Видео)
11:06 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В субботу, 2 марта, состоялась премьера нового шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Попытать удачу и строгость судей в этот раз пришли не кулинары-аматоры, а шефы с опытом. Многие из них могут похвастаться престижными наградами и даже собственными ресторанами.

Теперь судьям гораздо сложнее оценивать, критиковать и отбирать профессиональных поваров, чем простых любителей. В то же время, Эктор Хименес-Браво, Лиза Глинская и Владимир Ярославский признались, что такое задание им показалось любопытным.

На кастинг пришли очень разные люди: "боги мяса", агроном, девушка, которая с семи лет живет в ресторане, повар из греко-католической семинарии, спортсмен, который стал поваром, и даже двойник знаменитого украинского певца Олега Винника. Также в премьерном выпуске "МастерШеф. Профессионалы" судьи встретили поваров, с работами которых уже знакомы.

Профессионалам задали привычные условия: за 45 минут человек должен приготовить свое коронное блюдо. И если хотя бы два судьи скажут участнику "да", то он проходит в следующий этап.

Первым свои кулинарные способности готов продемонстрировать требовательным судьям Саша Маслов – шеф-повар с 10-летним стажем, который еще с детства влюблен в кухню. В свои 26 лет Саша Маслов – искусный повар, совладелец крутого ресторана. Посоревноваться за звание лучшего готов и Александр Абрамов. За спиной у Александра 20 лет кулинарного стажа, и призовые места на международных конкурсах и соревнованиях.

Еще один харизматичный конкурент - Алик Мкртчян, шеф-мясник с пылким характером и идеальной прической, который даже не сомневается, что попадет в суперфинал. На такой же результат надеется и «гроза Виноградаря» Шева Димарик со своей «фирменной» перловкой. Разбавила мужской компанию в первом выпуске шоу амбициозная владелица семейного ресторана – Юлия Ангелова, которая в 2012 году достойно представила Украину на Чемпионате мира по кондитерскому искусству в Париже.

 Мастер Шеф Профессионалы выпуск 1 часть 1 от 02.03.2019

Побороться за 1 млн гривен и новый титул готова и Екатерина Пескова – суперфиналистка шестого сезона шоу Мастер Шеф и, с недавних пор, владелица кафе Rafinad. За победой в проекте пришел и молодой повар Дима Касап. Парень хочет осуществить мечту покойной матери и воплотить в реальность все желания своей будущей семьи.

С первых секунд покорил своей харизмой и самоуверенностью молодой бизнесмен из Камышан (Павел Серветник). Также побороться пришла и колоритная кухарка с Закарпатья – Надежда Борис, которая ежедневно готовит для двух сотен студентов и работников духовной семинарии.

Мастер Шеф Профессионалы. Выпуск 1 часть 2 от 02.03.2019

 

Порадовать судей своим кулинарным талантом надеется 33-летний Павел, который посвятил свою жизнь кулинарии по совету мамы. Паша Ключник уже несколько лет успешно работает шеф-поваром в итальянском ресторанчике, но стремится достичь гораздо большего. Следующая учасница- амбициозная красотка Екатерина Яблонская. Эффектная одесситка уже более трех лет руководит собственной кондитерской.

Конкуренцию предыдущим учасникам составит настоящий мастер своего дела – мясник с многолетним стажем Константин Лайпаков. За годы работы в лучших ресторанах страны он изрядно отточил свое мастерство. В прошлом танцор- брейк-дансер с 10-летним стажем, Юрий Негрич, когда-то случайно попал на профессиональную кухню и, вдохновившись увиденным, забросил все свои предыдущие увлечения и решил стать лучшим шеф-поваром страны.

Мастер Шеф Профессионалы! Выпуск 1 часть 3 от 02.03.2019

 

Уже на этапе готовки некоторые профи моментально запомнились. Есть несколько участников, которые приготовили свое блюдо не за 45 минут, а за 25, убрали рабочие поверхности, и помогали другим участникам. Хотя, как отметил Эктор, ничего сверхъестественного в этом нет, ведь в ресторане шеф обязан выдать блюдо за 15 минут.

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Шоу, Видео, Кулинарное шоу, СТБ, Мастер-шеф, Мастер Шеф. Профессионалы, Мастер Шеф. Профессионалы 1 выпуск.
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