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Тейлор Свифт в ультраярком желтом мини блистает на обложке глянца

Тейлор Свифт в ультраярком желтом мини блистает на обложке глянца
11:41 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Весна в модном мире начинается каждый год практически одинаково.

Речь не только о ярких коллекциях, различных цветочных аксессуарах, которые предлагают модные дизайнеры, но также об обложках глянцевых изданий, на которых звезды и супермодели красуются в эффектных, насыщенных нарядах, вызывающих у публики восторг. Одной из самых запоминающихся в этом году стала обложка британского ELLE, на которой позирует Тэйлор Свифт.

Популярная певица, которая в последнее время довольно редко снимается для журналов, примерила во время проекта для ELLE ультраякое желтое платье с объемными складками.

 
 
 
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ME by @quentin_jones Thank you @elleuk!

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)

Тейлор Свифт обескуражила шикарным нарядом

Стоит отметить, что платье — единственное, на чем стилисты сделали акцент. В остальном — никакого макияжа, прически и лишь одно украшение — массивное, но непримечательное колье на шее.

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Тейлор Свифт, Обложка, Глянец, Обложка глянца.
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