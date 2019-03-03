Тейлор Свифт в ультраярком желтом мини блистает на обложке глянца

Новости шоу бизнеса: Весна в модном мире начинается каждый год практически одинаково.

Речь не только о ярких коллекциях, различных цветочных аксессуарах, которые предлагают модные дизайнеры, но также об обложках глянцевых изданий, на которых звезды и супермодели красуются в эффектных, насыщенных нарядах, вызывающих у публики восторг. Одной из самых запоминающихся в этом году стала обложка британского ELLE, на которой позирует Тэйлор Свифт.

Популярная певица, которая в последнее время довольно редко снимается для журналов, примерила во время проекта для ELLE ультраякое желтое платье с объемными складками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ME by @quentin_jones Thank you @elleuk! Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) 27 Фев 2019 в 4:17 PST

Стоит отметить, что платье — единственное, на чем стилисты сделали акцент. В остальном — никакого макияжа, прически и лишь одно украшение — массивное, но непримечательное колье на шее.