Новости шоу бизнеса: Хлоя Морец призналась, что захотела стать актрисой после фильма "Завтрак у Тиффани".

Не одно поколение зрителей осталось в восторге от классической драмы 1961 года "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн в главной роли. И многих эта лента вдохновила на нечто большее. В недавнем интервью для издания Collider Хлоя Морец призналась, что именно после этого фильма захотела стать актрисой, и провела параллели между ним и своим новым триллером "В объятьях лжи".

"Мне было семь или восемь, может, девять, и я помню, как впервые посмотрела "Завтрак у Тиффани". Мне запомнилось, как я смеялась и одновременно плакала. Я помню это чувство и эмоции, благодаря которым узнала о себе гораздо больше. Мне захотелось научиться вызывать те же эмоции в других людях, чтобы и они могли открыть в себе что-то новое", – рассказала Морец.

Не меньшим откровением для нее стал сценарий фильма Нила Джордана "В объятьях лжи". Актриса отметила, что этот триллер "выворачивает жанр таким образом, что делает его куда более захватывающим". "Когда я только познакомилась с этим проектом и узнала, что все главные роли исполняют женщины, это напомнило мне фильм "Прочь". В том смысле, что это рождение жанра", – описала звезда свои впечатления.

"В объятьях лжи" повествует о молодой девушке, переезжающей на Манхэттен. Она знакомится с загадочной женщиной, вдовой, которая берет ее под свою опеку. Однако вскоре героиня замечает, что с ее новой знакомой что-то не так, и их дружба превращается в одержимость. Премьера фильма состоится 21 марта 2019 года.