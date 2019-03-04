Слава Каминская похвасталась фигурой в купальнике

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Слава Каминская сфотографировалась в купальнике.

Певица Слава Каминская опубликовала на своей странице в Instagram фото в бикини и раскритиковала собственную фигуру. “Как бы мне не хотелось быть стройной, но я люблю еду.

"Фото в купальнике - это не мое в нынешней поездке. Пресс у меня всегда был стабильный)))) поэтому пока только так, для галочки", - подписала фото певица.

Поклонники не поддержали мнение исполнительницы и высоко оценили фигуру Славы.

“Нормальная среднестатистическая фигура. Немного загара и все супер. Вы же на отдыхе, а не на съемках журнала playboy”, “В каком месте Вы не стройная девушка? Не вижу”, - поделились своим мнением фанаты певицы.

“Прекрасная фигура, зачем себе в чем-то отказывать)) наоборот, это говорит о вас, как об уверенной любимой женщине”, “Как для мамы двоих детей, прекрасно выглядите! Все бы так за собой следили, то и завистников не было бы. Хотя… без них скучно, они дают еще больший стимул”, - написали они в комментариях.