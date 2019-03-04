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Вера Брежнева вышла на подиум в Париже

Вера Брежнева вышла на подиум в Париже
11:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В Парижской неделе моды принимают участие не только знаменитые западные модели.

Певица осуществила детскую мечту и приняла участие в показе платьев от известного дизайнера мирового бренда одежды. Вера Брежнева прошлась по подиуму и продемонстрировала ценителям моды не только элегантный наряд, но и шикарную фигуру.

Фотографии с показа знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. 

 
 
 
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Интересная история получилась... Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от @alessandrarich и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды. А ведь в детстве мы все мечтаем о многом.. и потом много работаем, чтобы мечты сбывались... так вот - они сбываются!)) my dear @alessandrarich I’ve always been in love with you, and could never imagine one day you’lol text me to invite be a part of your show! It was breathtaking and my best congrats with super chic collection !)) Complimenti , Cara e talentuosa Alessandra!!! ⠀ #alessandrarich #ВераБрежнева #pfw @germanlarkin

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Я уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от @alessandrarich и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне с приглашением принять участие в ее показе в рамках парижской Недели моды. А ведь в детстве мы все мечтаем о многом.. и потом много работаем, чтобы мечты сбывались... так вот – они сбываются!))", – написала Вера.

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Демонстрировала Брежнева очень короткое черное шелковое платье с прозрачной юбкой. В соцсетях она призналась, что всегда восхищалась работой Alessandra Rich и даже не могла мечтать, что ее пригласят на показ. А дополнили образ Веры украшения – чокер и массивные серьги.

Неделя моды в Париже традиционно считается самой авторитетной в модной индустрии. В эти дни на подиумах проходят показы от самых известных брендов и именитых дизайнеров.

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Париж, Мода, Вера Брежнева, Знаменитости, Неделя моды, Парижская Неделя моды.
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