Мишель Обама в ярком костюме появилась на публике

Новости шоу бизнеса: Мишель Обама часто удивляет своим отменным чувством стиля. И очередной аутфит экс-первой леди Америки не стал исключением.

Бывшая первая леди США надела элегантный наряд синего цвета.

55-летняя бывшая первая леди США Мишель Обама, которая недавно пришла на "Грэмми" и сорвала бурные аплодисменты, посетила BookTube на YouTube Space в Остине (штат Техас) в стильном ярко-синем костюме.

На мероприятии в Остине элегантная Мишель Обама продемонстрировала насыщенный синий костюм классического кроя. По бокам брюк по всей длине были прошиты желтые полоски, которые придавали наряду еще большей яркости. Также разноцветные полоски украшали блузку бирюзового цвета.

Бывшая первая леди, как обычно, подчеркнула элегантный образ объемной укладкой и пышными ресницами, которые делают взгляд жены Барака Обамы еще более открытым. В маникюре она предпочла синий цвет.