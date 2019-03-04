"Бабуля мое солнце": Селена Гомес посвятила тату бабушке

Новости шоу бизнеса: Селена Гомес решила похвастаться в социальных сетях новой татуировкой.

Как известно, Селена всегда очень трепетно относится к выбору того, что будет красоваться на ее теле всю жизнь. В этот раз певица решила набить простую и очень элегантную татуировку с надписью "sunshine" ("солнышко") на правой ноге.

Поклонники сразу же задались вопросом, что же может значить новое тату Гомес. Самые ярые фанаты разгадали, что оно может быть посвящение бабушке певицы, которую в прессе она всегда называла "солнышко".

"Бабуля мое солнце", - писала певица в 2016 году в Instagram.

Стоит сказать, что Селена не сильно увлекается татуировками и делает их только по особым случаям. Так, в 2017 году Гомес с несколькими актерами сериала "13 причин почему" набила на запястье точку с запятой, которые символизируют надежду для всех людей, которые страдают от депрессии и психических заболеваний.

Совсем недавно Селена также обзавелась двумя памятными татуировками вместе со своей лучшей подругой, с которой за эти годы они прошли огонь и воду.