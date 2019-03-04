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Кэтти Пэрри поделилась своей историей любви с Орландо Блумом

Кэтти Пэрри поделилась своей историей любви с Орландо Блумом
20:13 Сегодня Телеграф https://24tv.ua/lifestyle/ru/kjetti_perri_rasskazala_ob_obshhej_ljubvi_kotoraja_svela_ee_s_orlando_blumom_n1121498 Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная американская певица Кэти Перри рассказала о любви, которая является общей для нее и ее будущего мужа.

Как оказалось, на первом свидании с певицей голливудский актер Орландо Блум хотел забрать ее еду.

34-летняя Кэти Перри и 42-летний Орландо Блум сообщили о помолвке около месяца назад. После официального заявления звезд стало известно, что однажды певице пришлось выкупить лот-свидание с ее будущим мужем.

А накануне, в эфире программы American Idol, Кэти Перри рассказала о любви ее мужа к такой же пищи, которую любит она.

 
 
 
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Let’s do this! #AmericanIdol

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Кэтти Перри "оживет" на обложке модного глянца

Я познакомилась с бойфрендом благодаря In-N-Out. Мы были на "Золотом глобусе", но тогда еще не встречались. Я попросила своего охранника захватить 10 бургеров из In-N-Out. Когда он их привез, знаете, что я увидела? Руку моего бойфренда (хотя он даже не сидел за нашим столом), который потянулся, чтобы их взять. И тогда я подумала: "Эй, это же мой бургер",– вспомнила она.

 

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Все по теме:

Отношения, Орландо Блум, Любовь, Знаменитости, История любви, Кэтти Перри.
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