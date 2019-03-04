Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу

Она несколько лет боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Церемония прощания состоялась 2 марта на Байковом кладбище.
Камалия и Симона были очень близки. Смерты подруги стала для нее большим ударом. Она до сих пор не может смириться с утратой.
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Дорогая моя подруга, ты покинула этот мир так внезапно, что в это просто сложно поверить и не хочется верить!!!( Ты останешься в моём сердце жива навсегда! Кто тебя знал, никогда не забудет, так как ты умела любить жизнь и людей дано не многим. А главное, что ты ценила дружбу и умела дружить, всегда поддерживала в трудные минуты, радовалась за счастье других, как за своё. Всегда была лёгкая на подъём, сияла радостью, излучала позитивную энергию, делилась опытом и советами с удовольствием, заряжала хорошим настроением, вселяла надежду и веру в хорошее, была всегда веселой и жизнерадостной! Такая красивая, аристократичная, добрая, мягкая, нежная, и одновременно сильная, отзывчивая, сердобольная, понимающая и душу исцеляющая, с тобой хотелось общаться и находиться рядом всегда. Ты любила весь мир, и каждого в нём! Ты была прекрасной мамой, женой и подругой! Мне будет очень тебя не хватать в этом мире!!!((( Царствие небесное! Вечная память, Симона!((((( Друзья, материальная поддержка в трудную минуту очень будет кстати, мало кто знает, через какие материальные трудности и испытания семье стоило пройти в борьбе за жизнь Симоны. 5221 1911 0001 3258 ПРИВАТ Аккерман Алексей
Своей болью Камалия поделилась на своей страничке в Instagram. Певица также попросила всех неравнодушных людей помочь семье Симоны, которая находятся в тяжелом материальном положении.