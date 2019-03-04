Скачать
Понедельник, 04.03.2019
ГФС составила топ популярных и дешевых авто с "евробляхами" в Украине
ГФС составила топ популярных и дешевых авто с "евробляхами" в Украине
Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу

Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
21:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 28 февраля не стало Симоны Бородины, участницы 6 сезона популярного телешоу "Битва экстрасенсов".

Она несколько лет боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Церемония прощания состоялась 2 марта на Байковом кладбище.

Камалия и Симона были очень близки. Смерты подруги стала для нее большим ударом. Она до сих пор не может смириться с утратой.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Дорогая моя подруга, ты покинула этот мир так внезапно, что в это просто сложно поверить и не хочется верить!!!( Ты останешься в моём сердце жива навсегда! Кто тебя знал, никогда не забудет, так как ты умела любить жизнь и людей дано не многим. А главное, что ты ценила дружбу и умела дружить, всегда поддерживала в трудные минуты, радовалась за счастье других, как за своё. Всегда была лёгкая на подъём, сияла радостью, излучала позитивную энергию, делилась опытом и советами с удовольствием, заряжала хорошим настроением, вселяла надежду и веру в хорошее, была всегда веселой и жизнерадостной! Такая красивая, аристократичная, добрая, мягкая, нежная, и одновременно сильная, отзывчивая, сердобольная, понимающая и душу исцеляющая, с тобой хотелось общаться и находиться рядом всегда. Ты любила весь мир, и каждого в нём! Ты была прекрасной мамой, женой и подругой! Мне будет очень тебя не хватать в этом мире!!!((( Царствие небесное! Вечная память, Симона!((((( Друзья, материальная поддержка в трудную минуту очень будет кстати, мало кто знает, через какие материальные трудности и испытания семье стоило пройти в борьбе за жизнь Симоны. 5221 1911 0001 3258 ПРИВАТ Аккерман Алексей

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Неожиданная смена образа: Камалия кардинально сменила имидж

Своей болью Камалия поделилась на своей страничке в Instagram. Певица также попросила всех неравнодушных людей помочь семье Симоны, которая находятся в тяжелом материальном положении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Битва экстрасенсов, Камалия, Альманах-2019, Смерты, Симона Бородина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается шторм: синоптики обещают ветреную и дождливую погоду
02 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
03 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
04 Масленица 2019: начало сырной недели
05 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАБУ осуществило громкое задержание директоров &quot;Спецтехноэкспорта&quot;
НАБУ задержало директоров "Спецтехноэкспорта"
Убийство Гандзюк: суд отказался продлевать арест Мангеру
Суд отказался продлевать арест Мангеру
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь