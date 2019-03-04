Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу

Новости шоу бизнеса: 28 февраля не стало Симоны Бородины, участницы 6 сезона популярного телешоу "Битва экстрасенсов".

Она несколько лет боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Церемония прощания состоялась 2 марта на Байковом кладбище.

Камалия и Симона были очень близки. Смерты подруги стала для нее большим ударом. Она до сих пор не может смириться с утратой.

Своей болью Камалия поделилась на своей страничке в Instagram. Певица также попросила всех неравнодушных людей помочь семье Симоны, которая находятся в тяжелом материальном положении.