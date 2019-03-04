Нововведения на "Рассмеши комика": изменения состава жюри и языка шоу

На шоу "Рассмеши комика. Дети" кардинальные изменения. Во-первых теперь передача стало украиноязычной - теперь на украинском будет говорить ведущая проекта Настя Каменских, судьи проекта и шутить участники.
Также в программе произошли еще одни кардинальные изменения.
Стало известно, что место одного из членов жюри шоу, должен был занять кто-то другой, ведь Владимир Зеленский занят активным участием в предвыборной гонке. Поэтому в новом сезоне в составе жюри место в кресле Владимира Зеленского занял новый судья.
Переглянути цей допис в Instagram
Як вам такий склад команди Розсміши Коміка Діти? ))) @kamenskux @evgenii.koshevoi @kvartal95official #розсмішикомікадіти #розсмішикоміка
Комик Евгений Кошевой остается в шоу и будет продолжать раздавать участникам деньги за хорошие шутки. Но в постере программы вместо Владимира Зеленского фигурирует черный силуэт.
Уже в начале выпуска представили нового члена жюри, ним стал Юрий Ткач.