Нововведения на "Рассмеши комика": изменения состава жюри и языка шоу

Новости шоу бизнеса: 2 марта стартовал новый сезон "Рассмеши комика. Дети".

На шоу "Рассмеши комика. Дети" кардинальные изменения. Во-первых теперь передача стало украиноязычной - теперь на украинском будет говорить ведущая проекта Настя Каменских, судьи проекта и шутить участники.

Также в программе произошли еще одни кардинальные изменения.

Стало известно, что место одного из членов жюри шоу, должен был занять кто-то другой, ведь Владимир Зеленский занят активным участием в предвыборной гонке. Поэтому в новом сезоне в составе жюри место в кресле Владимира Зеленского занял новый судья.

Комик Евгений Кошевой остается в шоу и будет продолжать раздавать участникам деньги за хорошие шутки. Но в постере программы вместо Владимира Зеленского фигурирует черный силуэт.

Уже в начале выпуска представили нового члена жюри, ним стал Юрий Ткач.