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Ким Кардашьян поделилась своим архивным детским снимком

Ким Кардашьян поделилась своим архивным детским снимком
17:27 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram звезда опубликовала свое детское фото.

38-летняя голливудская дива Ким Кардашьян не только часто публикует фото, на которых позирует в сексуальных образах, но и показывает свою семью. В соцсетях Кардашьян множество снимков, где изображены ее дети от мужа, рэпера Канье Уэста: 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт и годовалая Чикаго. К слову, недавно звезда проговорилась, что они с супругом ожидают еще одного малыша, которого им родит суррогатная мать.

А в этот раз звезда решила показать подписчикам, как выглядела в детстве. Ким Кардашьян на своей странице в Instagram опубликовала архивный снимок, на котором знаменитости всего шесть лет. "1986", - лаконично подписала фото Ким.

 
 
 
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1986

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ким Кардашьян с дочерью заметили на церковной службе

В комментариях к фото подписчики оставили множество комплиментов в адрес Ким Кардашьян, а также отметили, что ее 5-летняя дочь Норт, которая впервые снялась для обложки глянца, похожа на свою звездную маму.

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Все по теме:

Знаменитости, Ким Кардашьян, Архив, Звезды, 1986, Архивное фото.
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