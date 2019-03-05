Ким Кардашьян поделилась своим архивным детским снимком

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram звезда опубликовала свое детское фото.

38-летняя голливудская дива Ким Кардашьян не только часто публикует фото, на которых позирует в сексуальных образах, но и показывает свою семью. В соцсетях Кардашьян множество снимков, где изображены ее дети от мужа, рэпера Канье Уэста: 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт и годовалая Чикаго. К слову, недавно звезда проговорилась, что они с супругом ожидают еще одного малыша, которого им родит суррогатная мать.

А в этот раз звезда решила показать подписчикам, как выглядела в детстве. Ким Кардашьян на своей странице в Instagram опубликовала архивный снимок, на котором знаменитости всего шесть лет. "1986", - лаконично подписала фото Ким.

Переглянути цей допис в Instagram 1986 Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 4 Бер 2019 р. о 9:22 PST

В комментариях к фото подписчики оставили множество комплиментов в адрес Ким Кардашьян, а также отметили, что ее 5-летняя дочь Норт, которая впервые снялась для обложки глянца, похожа на свою звездную маму.