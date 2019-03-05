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Телеведущая Анна Панова поделилась впечатлениями от Венского бала

Телеведущая Анна Панова поделилась впечатлениями от Венского бала
22:05 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В своих соцсетях ведущая поделилась впечатлениями от этого мероприятия.

Ведущая новостей "Сегодня", которые выходят на канале "Украина", Анна Панова вместе с супругом Александром Каменцом вышли на паркет 70-го Конфетного бала в Вене. В своих соцсетях известная ведущая поделилась впечатлениями от светского мероприятия.

Так, по ее словам, никаких чопорных дам в длинных перчатках она не заметила, зато конфет на балу было много.

 
 
 
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Если в двух словах о Bonbon бале в Вене: он намного демократичнее, чем вы думаете. : Никаких чопорных дам в перчатках до локтя! Никаких нудных церемоний! Это яркий, веселый и зажигательный вечер для самой широкой аудитории. : И балов за сезон в Вене - около трёхсот, есть из чего выбрать. Листайте фото и Присоединяйтесь к танцевальному сообществу! #танец #бал #вена #happiness #каналукраїна #wien #dance #bonbonball

Допис, поширений Анна Панова Anna Panova (@annapanova)

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"Бал намного демократичнее, чем вы думаете. Никаких чопорных дам в перчатках до локтя! Никаких нудных церемоний! Это яркий, веселый и зажигательный вечер для самой широкой аудитории. И здесь так много конфет!", - поделилась впечатлениями ведущая.

Анна Панова также добавила, что запланированную с мужем бальную программу выполнили: "Мы своё танго станцевали! И пару вальсов тоже. 70-й Bonbon Ball - Конфетный бал - состоялся!"

Дебютировала супружеская пара на паркете в Вене с вальсом в 2018 году. Кроме того, 21 апреля 2018 году Анна Панова вместе с коллегой Олегом Панютой выступили в роли ведущих на столичном ежегодном Благотворительном Венском балу, который был посвящен спортивным достижениям.

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Instagram, Танец, Танго, Венский бал, Анна Панова.
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