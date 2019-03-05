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Маша Ефросинина изумила поклонников роскошным образом

Маша Ефросинина изумила поклонников роскошным образом
22:16 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей страничке в Instagram ведущая выложила шикарное фото.

Маша Ефросинина, которая ранее показала, как носить главный тренд весны 2019, продолжает колесить по Украине в рамках форума "ELLE active forum", где она является одним из спикеров. Безусловно, Маша делится не только важными советами и личным опытом, но также время от времени балует поклонников фото в ярких нарядах. К примеру, во время недавней поездки в Харьков Ефросинина опубликовала новое фото, на котором позирует в роскошном вечернем платье.

 
 
 
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Когда проснулась в номере отеля и не сразу вспомнила, в каком ты городе #городамиУкраины #elleactiveforum

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

На Маше – черное платье-футляр с открытыми плечами, которое очень выгодно подчеркивает ее фигуру. Примечательно, что зона открытых плеч декорирована романтичными оборками белого цвета. На ножках – колготки с блестками, а также туфли с пряжками на высоком каблуке.

"Когда проснулась в номере отеля и не сразу вспомнила, в каком ты городе", - с юмором подписала фото Ефросинина.

Маша Ефросинина раскрыла забавный факт о себе

Конечно, поклонники украинской телеведущей поспешили прокомментировать ее новое эффектное появление: "Фигура - огонь! Элегантное платье", "Невероятная красавица! Очень стильный образ!", "Дуже красива жінка!", "Мария, ну как всегда шикарная", "Машунь… Ви як завжди … неймовірно чарівна пані", "Боже, какое платье", "Как красиво и элегантно!", "Маша, Вы всегда такая шикарная, такая изящная".

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Знаменитости, Стиль, Образ, Маша Ефросинина, Look.
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