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Наталья Холоденко приучает своего сына зарабатывать деньги

Наталья Холоденко приучает своего сына зарабатывать деньги
10:10 Пт, 22 Март 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 21 марта, Наталья Холоденко сделала новую публикацию в своем Instagram.

Украинский психолог и телеведущая Наталья Холоденко рассказала, что приучает Лариона к работе с малых лет.

Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко не так давно во второй раз стала мамой. В одном из киевских роддомов на свет появилась ее дочь, которую телезвезда назвала Вивьен. Будучи психологом, Наталья имеет особый профессиональный взгляд на воспитание детей. Ее сын Ларион, по словам телеведущей, до сих пор надеется, что мама вернется к папе, но сама Холоденко недавно призналась, что ей пришлось пожертвовать счастьем Лариона ради своего собственного и развестись с супругом. 

 
 
 
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Сегодня @larionkuritsyn зарабатывает деньги. Он очень хочет робота, который мама не согласна покупать. Поэтому договорились, что зарабатывать будем все вместе. ⠀ Ларик очень не любит выступать на сцене, но ради цели согласился поработать моделью на показе @andre_tan_official. ⠀ Правда, за 2 часа до выхода сказал, что передумал)). Слишком стесняется. А я ответила, что тогда нам не заплатят и робота не будет. ⠀ Посмотрим, что победит в итоге — волнение или цель? Делаем ставки)). Как вам идея мотивировать детей зарабатывать?

Публикация от Наталья Холоденко (@kholodenkon)

Имя отца Вивьен Наталья тщательно скрывает, равно как скрывала и беременность все девять месяцев.

В своей публикации телеведущая рассказала о том, что начинает приучать своего юного шестилетнего сына Лариона зарабатывать деньги самостоятельно. Так, Наталья сказала, что сын захотел робота, а она, чтобы он понял ценность денег. 

Психолог Наталья Холоденко установила новый рекорд

"Сегодня Ларион зарабатывает деньги. Он очень хочет робота, который мама не согласна покупать. Поэтому договорились, что зарабатывать будем все вместе. Ларик очень не любит выступать на сцене, но ради цели согласился поработать моделью на показе у Андре Тана. Правда, за 2 часа до выхода сказал, что передумал. Слишком стесняется. А я ответила, что тогда нам не заплатят и робота не будет. Посмотрим, что победит в итоге — волнение или цель? Делаем ставки. Как вам идея мотивировать детей зарабатывать?" — спросила телеведущая у подписчиков.

Многие согласились с методикой Натальи.

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Деньги, Знаменитости, Наталья Холоденко, Как заработать денег.
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