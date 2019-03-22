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Ольга Сумская восхитила образом в платье-вышиванке

Ольга Сумская восхитила образом в платье-вышиванке
14:58 Пт, 22 Март 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 21 марта, Ольга опубликовала несколько новых снимков в своем Instagram.

Украинская актриса Ольга Сумская — настоящая любимица публики. Народная артистка активно ведет свою страничку в Instagram и не устает радовать поклонников своим цветущим внешним видом. Несмотря на весьма зрелый возраст, а Ольге в этом году исполнится уже 53 года, выглядит актриса просто волшебно, о чем ей не устают регулярно напоминать поклонники. Для многих фанов Сумская — воплощение настоящей украинской хозяюшки. 

На них актриса предстала со своим мужем Виталием Борисюком, певцом Виталием Козловским и сестрой Натальей Сумской. Звездные друзья Сумской вместе с ней самой побывали на кулинарном шоу Зірковий смак от телеканала Київ. Ольга предстала на снимках в нескольких вышиванках, разных цветов и разными вышивками на них.

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"Скоро на телеканале Київ новые выпуски программы Зірковий смак вместе с нашими звездными гостями! У нас вкусно и весело!" — подписала снимки Ольга Сумская.

Поклонники живо отреагировали на новую публикацию артистки: "Какие вы классные! Олечка — как всегда красавица, вышиванка вам так к лицу!", "Вы с Козловским похожи", "Красавицы, девушки. Оля, я вами восхищаюсь", "Мне очень нравится Наталья, такая талантливая и одновременно такая скромная и интеллигентная", "Очень приятно видеть такие счастливые, веселые и родные лица, Вы две родственные половинки материнского сердца. Будьте всегда опорой и утешением друг для друга, и будьте счастливыми и здоровыми".

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Вышиванка, Знаменитости, Актриса, Ольга Сумская, Народная артистка, Платье-вышиванка.
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