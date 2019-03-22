Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Полярники получат Томос
Полярники получат Томос
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Тодоренко призналась, на сколько килограммов похудела после родов

Тодоренко призналась, на сколько килограммов похудела после родов
13:34 Пт, 22 Март 2019 Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сейчас артистка отдыхает в жарком Дубае, где решилась продемонстрировать свое тело после родов.

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко всего несколько месяцев назад впервые стала матерью, однако не стала засиживаться в декрете, а довольно быстро вернулась к работе над своим шоу, а также занялась своей фигурой. К слову, ранее она поделилась с фанами, какая диета помогла ей быстро прийти в форму.

На своей странице в Instagram Регина опубликовала яркий пляжный снимок, сделанный в рамках рекламной кампании итальянского производителя белья и пляжной одежды Calzedonia. Жена Влада Топалова также рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть. 

"Сняли безумно красивую кампанию купальников! Я скинула 18 кг, чем очень горжусь! готовы к лету? Как там обстоят дела с ЗОЖ и ПП?" — поделилась Тодоренко. 

Регина Тодоренко в ярком купальнике с аппетитной фигурой

Отметим, что на снимке ведущая позирует в черном купальнике с глубоким декольте, на бедра она намотала полотенце, а на плечи набросила светлый плащ.

Что ж, молодая мама к лету явно готова, что и отметили пораженные подписчики в комментариях. Многие удивляются, как Регине удалось так быстро вернуть стройную фигуру, а также восхищаются ее цветущим внешним видом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лишний вес, Знаменитости, Как сбросить лишний вес, Регина Тодоренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь