Тодоренко призналась, на сколько килограммов похудела после родов

Новости шоу бизнеса: Сейчас артистка отдыхает в жарком Дубае, где решилась продемонстрировать свое тело после родов.

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко всего несколько месяцев назад впервые стала матерью, однако не стала засиживаться в декрете, а довольно быстро вернулась к работе над своим шоу, а также занялась своей фигурой. К слову, ранее она поделилась с фанами, какая диета помогла ей быстро прийти в форму.

На своей странице в Instagram Регина опубликовала яркий пляжный снимок, сделанный в рамках рекламной кампании итальянского производителя белья и пляжной одежды Calzedonia. Жена Влада Топалова также рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть.

"Сняли безумно красивую кампанию купальников! Я скинула 18 кг, чем очень горжусь! готовы к лету? Как там обстоят дела с ЗОЖ и ПП?" — поделилась Тодоренко.

Отметим, что на снимке ведущая позирует в черном купальнике с глубоким декольте, на бедра она намотала полотенце, а на плечи набросила светлый плащ.

Что ж, молодая мама к лету явно готова, что и отметили пораженные подписчики в комментариях. Многие удивляются, как Регине удалось так быстро вернуть стройную фигуру, а также восхищаются ее цветущим внешним видом.