Катя Осадчая показала фотосессию в пикантных нарядах

Новости шоу бизнеса: Звезда решила побаловать поклонников не только фото из отпуска, а также показать в InstagramStories эффектную фотосессию.

Украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась вместе с мужем Юрием Горбуновым на уикенд в Европу. Пара предпочла активный отдых и успела посетить Италию и Германию. В Мюнхене они наведались в королевскую пивоварню, на месте которой находится всемирно известный ресторан, и прогулялись по уютному городу.

Перед объективом фотографа Катя позировала в оригинальном платье с отделкой из перьев, дополнив и без того броский лук лаконичными черными босоножками на ремешке.

Прозрачные элементы наряда чередовались с перьевыми вставками. На одном из снимков Катя позировала в ажурной маске. "Миссис Икс", — кокетливо подписала она кадр.

Второй образ теледивы кардинально отличался от первого, но был не менее притягательным. Катя показала закулисные кадры, на которых визажист делает ей макияж с акцентом на губы.

Звезда запечатлена в наряде изумрудного цвета без бретелей с максимально открытой линией декольте, демонстрируя стройные ножки во всей красе. Отдельно стоит сказать об украшениях. Белые огромные серьги-кольца стали ярким акцентом образа.

Этот же лук знаменитость решила дополнить своим любимым головным убором – кокетливой шляпкой с невесомой вуалью в тон наряда.