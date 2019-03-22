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СМИ: Леди Гага встречается со звездой "Мстителей"

СМИ: Леди Гага встречается со звездой "Мстителей"
18:03 Пт, 22 Март 2019 Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Став лауреатом премии "Оскар", певица Леди Гага все больше сближается со звездами кино.

Едва утихли слухи о романе с Брэдли Купером, как инсайдеры сообщили о новом кандидате в ее бойфренды.

Ссылаясь на собственных информаторов, пресса утверждает, что 32-летняя звезда сцены встречается с 48-летним актером Джереми Реннером.

Реннер, сыгравший более сорока ролей в кино, в том числе сержанта Джеймса в фильме "Повелитель бури" (The Hurt Locker) и Соколиного Глаза в "Мстителях" (The Avengers), с детства увлекался музыкой. Так что с Леди Гагой у него есть еще одна общая страсть.

"Я занимался музыкой с 12 лет. Просто не хотел превращать ее в бизнес", - говорил актер.

Он написал песни к мультфильму "Стражи Арктики" (Arctic Justice: Thunder Squad) и озвучил одного из персонажей.

Леди Гага удивила поклонников эффектным выходом

Джереми был женат на канадской модели Сонни Пачеко. У них есть общая дочь Ава, опеку над которой они делят после развода.

В феврале текущего года Леди Гага разорвала помолвку с женихом Кристианом Карино после двухлетнего романа.

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Все по теме:

Мстители, Леди Гага, Роман, Джереми Реннер, Соколиный глаз.
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