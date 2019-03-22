У Арианы Гранде еще не остыли чувства к комику Питу Дэвидсону

Новости шоу бизнеса: На днях певица опубликовала в story Instagram цитату Горацио Джонса, смысл которой сводится к тому, что иногда приходится отпустить человека, даже если продолжаешь любить его.

"Иногда причина, из-за которой вы кого-то отпускаете, заключается в том, что он может навредить вам на данном этапе жизни. Когда ты любишь кого-то очень сильно, то узнаёшь о всех демонах, живущих в этом человеке, и они причиняются тебе боль. Демоны сражаются внутри него, но затем начинают вести битву с тобой", - гласит цитата.

Поклонники уверены, что эти слова посвящены Питу, страдающему пограничным расстройством личности и грозящемуся покончить с собой после расставания с певицей. Впрочем, плохие дни для Дэвидсона позади, в настоящее время 25-летний комик счастлив в отношениях с 45-летней Кейт Бекинсейл. Несмотря на огромную разницу в возрасте, друзья пары уверены, что у них всё серьёзно.

Напомним, что яркий роман Арианы Гранде и Пита Дэвидсона продлился всего полгода. За это короткое время молодые люди успели обручиться, сделать татуировки в честь друг друга, пережили смерть бывшего бойфренда Гранде - рэпера Мака Миллера - и в конце концов разорвали помолвку.