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Холостяк 9 сезон 3 выпуск: с кем поцеловался Никита Добрынин на шоу

Холостяк 9 сезон 3 выпуск: с кем поцеловался Никита Добрынин на шоу
10:16 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кто сумел завоевать сердце Холостяка на этой неделе - узнайте сейчас.

Первое свидание 3 недели на шоу "Холостяк" было с Викой. Оно было инициативой от самой девушки. Виктория - стюардесса, поэтому решила показать Никите небо. Они полетали на вертолете.

После этого пара отправилась на романтический ужин. На нем Никита решил выяснить для себя, почему девушка выглядит столь закрытой и строгой. Она призналась, что у нее были сложные отношения. Но она также добавила, что ее сердце открыто для новых чувств.

Девушка получила розу.

В этот момент к остальным участницам пришел в гости Григорий, который на основе рассказов девушек выбрал одну, которая пойдет на следующее свидание с Никитой. Ею стала Элизабет.

Холостяк организовал для участницы психологический тренинг. На свидание Никита также пригласил своих друзей.

Не смотря на то, что Никита был приятно впечатлен девушкой, розы она так и не получила. Вместо этого он нежно поцеловал Элизабет.

После столь неординарного свидания Холостяк организовал встречу сразу с тремя участницами: с Наташей, Дашей и Диной. Он пригласил их в ночной клуб.

Наталья долгое время пыталась соблазнить Добрынина танцем, но после этого, не получив взаимности, начала устраивать истерики. Холостяк был разочарован.

А вот другая девушка, Дина наоборот была нежной и искренней, что очень понравилось Никите. Поэтому она ушла с вечеринки с розой.

Тем временем между Дашей и Никитой вспыхнула настоящая страсть. Парочка решила не сопротивляться и сплелась в страстном поцелуе.

Еще до церемонии роз, на следующий день девушка тоже получила розу.

Последнее свидание 3 недели на проекте стало групповым – Никита Добрынин с девушками устроили пикник.

Он решил отдельно пообщаться с Юлей, потому что не увидел в ней искренности. Но участница так и не открылась, поэтому сразу покинула проект.

"Холостяк-9": сцены ревности и первый поцелуй Никиты Добрынина

Никита решил устроить церемонию роз просто во время пикника. Он решил отдельно пообщаться с Лилей. Девушка была достаточно закрытой. Ситуация получилась похожей, что и с Юлей, - не сумев наладить контакт, Лиля покинула шоу.

Последней участницей, которая покинула проект на этой неделе, стала Каролина. Многие девушки считали ее серьезной конкуренткой. Но, к сожалению, Никита не почувствовал связи между ними. Плюс ко всему, во время пикника Никита почувствовал странный холод в отношении Каролины, поэтому решил, что построить отношения у них не получится.

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Шоу, Любовь, Холостяк, Итоги, Кто ушел, Кто получил розу, 9 сезон 3 выпуск шоу.
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