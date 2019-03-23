Мелания Трамп вышла в свет в платье от любимой марки Кейт Миддлтон

Новости шоу бизнеса: Супруга президента США Мелания Трамп принимала представителей Содружества наций в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Для официального мероприятия первая леди США выбрала элегантное платье с этническим принтом.

Президентская чета Америки принимала почтенных гостей – представителей Содружества наций в пятницу, 22 марта. Официальное мероприятие состоялось в их собственном имении в Мар-а-Лаго, что во Флориде. К слову, Дональд и Мелания Трамп часто устраивают там масштабные празднования. Супруги отмечали там День благодарения.

Для появления перед представителями Содружества наций Мелания Трамп надела платье от любимого бренда герцогини Кембриджской L.K. Bennet. Изюминкой платья был этнический принт, который будто бы говорил об открытости Мелании Трамп к сотрудничеству с любыми нациями.

Платье с открытыми плечами и яркой окраской придало образу Мелании Трамп незаурядной эффектности. Ее образ дополнили ярко-оранжевые туфли-лодочки, а волосы были, как всегда, идеально уложены.