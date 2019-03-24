Что скрывают девушки за кулисами конкурсов красоты (Фото) Конкурсы красоты уже давно стали символом Запада, несмотря на то, что некоторые считают их лживым соревнованием для девушек-пустышек. Мир конкурсов красоты - это мир, в котором силиконовые импланты и пластические операции стали нормой, а судьбу конкурсанток решает не всегда объективное жюри.