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Маша Ефросинина посвятила стихотворение мужу (Видео)

Маша Ефросинина посвятила стихотворение мужу (Видео)
14:56 Сб, 23 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская телеведущая и бизнесвумен Маша Ефросинина трогательно поздравила своего мужа Тимура Хромаева с днем рождения.

Звезда написала для него стихотворение, которое записала на видео и опубликовала его в социальной сети.

Маша Ефросинина редко афиширует свою личную жизнь, публикует мало снимков с мужем и редко комментирует их отношения. Однако 23 марта оказалось для телеведущей особым днем, в который она захотела признаться в любви своему мужу на весь мир.

 
 
 
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С Днём Рождения, моя Любовь... @timur_khromaev

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Маша Ефросинина блеснула стройной фигурой

Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на котором она зачитывает стихотворение, посвященное Тимуру Хромаеву. Таким образом она поздравила своего мужа с днем его рождения.

Поэзия началась со слов, что Тимур знает, как она оберегает их "мир", но в субботу, 23 марта, она поздравляет его с днем рождения семнадцатый раз подряд, поэтому почувствовала острую потребность сделать это публично.

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Все по теме:

Семья, Отношения, Любовь, Знаменитости, День рождения, Телеведущая, Маша Ефросинина, Украинская телеведущая, Тимур Хромаев.
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