"Квартал 95": в новом выпуске мы увидим пародию на Дмитрия Гордона

Новости шоу бизнеса: Зрители увидят пародию на проект "В гостях у Гордона", который выходит на одноименном YouTube-канале.

Автора программы журналиста Дмитрия Гордона спародировал юморист Евгений Кошевой. По задумке авторов, он брал интервью у самого себя.

" - Скажите, Дмитрий: а вам никогда не приходилось брать интервью у Евгения Кошевого?

- Приходилось. Хотя уместнее будет сказать "пришлось". Однажды Евгений стал гостем моей программы после того, как я совершенно случайно ответил на его звонок.

- А вы знаете, что Евгений Кошевой - лучший друг Владимира Зеленского?

- Я вас умоляю. После 31 марта каждый второй будет лучшим другом Зеленского… А вообще, о Кошевом я хочу сказать: разговаривать научился - и слава богу! Его даже можно назвать эрудитом, если бы он сам знал значение этого слова", - привели отрывок из пародии.

Также в выпуске покажут пародии на спикера Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко и президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, будет представлена миниатюра, в которой примет участие лидер студии "Квартал 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Для нового "Вечернего квартала" он допросил своего "двойника".