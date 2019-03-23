Украинская телеведущая Леся Никитюк в темно-синем платье

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская телеведущая и любимица зрителей Леся Никитюк часто показывает в своем Instagram яркие и эффектные фото.

В этот раз звезда предстала перед своими поклонниками в смелом образе в гримерной.

Леся Никитюк показала фото на съемках нового сезона развлекательного шоу "Кто простив блондинок?", которое выходит на Новом канале. На снимке, сделанном в зеркало на телефон, телеведущая позирует в ярко-синем блестящем мини-платье, облегающий фасон которого подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Длинные волосы она завязала в высокий хвост. Из-под платья слегка выглядывают черные чулки. Дополнила свой образ Леся Никитюк ярким макияжем.

"Ничего не пишу, нет времени, просто лайкайте. Style Жуйков", - подписала фото звезда.