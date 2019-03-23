"То, из чего сделаны БДСМ-фантазии": поступило в продажу "интересное" белье от Гвинет Пэлтроу

Новости шоу бизнеса: Лайфстайл платформа звезды запустила продажу БДСМ-белья.

Так, интернет-магазин знаменитости начал продавать коллекцию провокационного белья (стоимость которого более 600 долларов) от бренда Fleet Ilya, чтобы воплотить сексуальные фантазии покупателей в реальность.

"То, из чего сделаны БДСМ-фантазии", – говорится в описании пикантных товаров британской марки. Что интересно, на платформе Goop также предлагают приобрести кнут за 240 долларов.

Добавим, что Гвинет Пэлтроу регулярно попадает в скандалы относительно продуктов, которые продает на своем сайте.

Ранее сообщалось, что витамины для беременных и кормящих женщин, которые она продавала на собственном сайте, превысили рекомендуемые дозировки. Витамины под названием The Mother Load, по мнению гинекологов и эндокринологов, содержат большое количество витамина A, который может навредить как матери, так и ребенку. Также специалисты крупнейшего портала о беременности в США Baby Center отмечают, что медицинский препарат может привести к серьезным внутриутробным порокам во время беременности.

Тогда представители сайта Goop в свою очередь ответили на заявление и отметили, что витамины The Mother Load абсолютно безопасны и не вредят беременным и кормящим матерям, если они не будут принимать в своем рационе слишком много моркови, которая содержит витамин A.