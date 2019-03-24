"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 4 выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: В субботу, 23 марта, вышел новый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".

В первом испытании участники попытаются поразить своими профессиональными умениями и врожденными талантами восьмерку победителей проекта Мастер Шеф, восьмерку умелых выпускников легендарной школы Le Cordon Bleu, восьмерку кулинарных любимцев всей страны! Светлана Шептуха, Елизавета Глинская, Ольга Мартыновская, Евгений Злобин, Евгений Клопотенко, Асмик Гаспарян, Вадим Бжезинский и Иван Миланович уже готовы попробовать изысканные деликатесы от своих "коллег-конкурентов"! Итак, участникам шоу Мастер Шеф Профессионалы 2019 остается поделиться на команды и хорошенько продумать собственные меню. Ведь через два часа они должны подать уважаемым гостям концептуальный обед, состоящий из закуски, основного блюда и десерта. А чтобы еще раз доказать всей стране, что новый сезон проекта Мастер Шеф заслуженно носит почетное звание Профессионалы, готовить участникам придется исключительно из простых украинских продуктов. Смогут ли нынешние гуру кулинарии утереть нос своим предшественникам - узнайте в шоу Мастер Шеф Профессионалы.

Во второй части 2 кулинары разделятся на три команды, чтобы повторить знаменитый исторический путь "из варяг в греки". Кулинарное путешествие по Европе должно начаться для участников Мастер Шеф Профессионалы 2019 из холодных скандинавских стран, а закончиться в солнечной Греции. На этом пути каждая команда должна приготовить одну традиционное блюдо выбранной страны, шаг за шагом приближаясь к самому югу Балканского полуострова. Смогут ли команды в самый ответственный момент вспомнить рецепты национальных блюд всех необходимых европейских стран? Что приготовят кроме норвежского лосося и греческого салата? Кто удивит своими географическими знаниями, а кто раз и навсегда сорвется с кулинарного Олимпа в пропасть неосведомленности - смотрите в шоу Мастер Шеф Профессионалы.

Третья часть подготовила для участников заключительное сверхсложное испытание под названием Битва черных фартуков. И сегодня она будет очень особенной. Кроме того, что на уровне с обладателями черных фартуков будет соревноваться судья проекта Мастер Шеф Профессионалы 2019 Лиза Глинская, задание сегодняшнего конкурса будет невероятно сложным. Под коробками-загадками каждый участник битвы черных фартуков найдет один бытовой предмет и всего за 2 часа должен сделать его точную съедобную копию! Кулинары, чьи творения будут наиболее похожими на оригиналы, поднимутся на балкон и продолжат свою борьбу за звание победителя Мастер Шеф Профессионалы 2019. Кому же не удастся воспроизвести упомянутый предмет, то уже сегодня отправится домой. Щетка для обуви, елочная игрушка, мыльница с брусочком мыла, стаканчик с ушными палочками и набор акварельных красок: что из этого таки сможет превратиться в изысканный кулинарный шедевр? Узнаете вскоре!

Смотрите кулинарное шоу "Мастер Шеф Профессионалы" каждую субботу в 19.00!