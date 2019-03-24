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Воскресенье, 24.03.2019
Узкие специализации, на которые нужно учится в университетах (Фото)
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Узкие специализации, на которые нужно учится в университетах (Фото)

Кажется, бум среди поступающих в ВУЗы на экономистов и юристов уже давно прошел. Сейчас при выборе будущей профессии многие молодые люди стали руководствоваться самыми новыми трендами. Некоторые считают, что важно выбрать специальность, которая по окончании ВУЗа будет востребована на рынке труда. А для тех, кто хочет быть оригинальным - единым с своем роде специалистом - предлагаем ознакомиться со списком 9 самых неординарных специальностей в университетах мира.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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