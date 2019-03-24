YUNA-2019: Сергей Бабкин на красной дорожке с беременной женой

22 марта пара посетила церемонию награждения YUNA-2019.
Снимками с красной дорожки Бабкин поделился на своем Instagram-аккаунте.
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На мероприятие жена певца надела коралловое шелковое миди-платье, который подчеркнул ее положение. Образ дополнили поднятая прическа и остроносые туфли на низком каблуке.
Под снимком с YUNA-2019 в Instagram Снежана призналась в безграничной любви в певцу.
"Моя любовь. Вчера был замечательный вечер на премии @yunaawards. @babkin_official представил песню "Моя любовь". Я в восторге от того, что увидела. Без гитары! Очень театрально, артистично и необычно. Люблю тебя, СБ", - отметила Снежана.