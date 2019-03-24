YUNA-2019: Сергей Бабкин на красной дорожке с беременной женой

Новости шоу бизнеса: Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин вместе со своей беременной женой Снежаной вышли в свет.

22 марта пара посетила церемонию награждения YUNA-2019.

Снимками с красной дорожки Бабкин поделился на своем Instagram-аккаунте.

Переглянути цей допис в Instagram Аbout last night @yunaawards Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 23 Бер 2019 р. о 8:21 PDT

На мероприятие жена певца надела коралловое шелковое миди-платье, который подчеркнул ее положение. Образ дополнили поднятая прическа и остроносые туфли на низком каблуке.

Под снимком с YUNA-2019 в Instagram Снежана призналась в безграничной любви в певцу.

"Моя любовь. Вчера был замечательный вечер на премии @yunaawards. @babkin_official представил песню "Моя любовь". Я в восторге от того, что увидела. Без гитары! Очень театрально, артистично и необычно. Люблю тебя, СБ", - отметила Снежана.