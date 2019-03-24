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Монатик растрогал сеть совместными снимками с женой

Монатик растрогал сеть совместными снимками с женой
19:07 Вс, 24 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитый певец Монатик, который постепенно знакомит общественность со своей семьей, сумел растрогать сеть.

 Артист опубликовал совместные фото с женой Ириной.

Монатик – один из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, который не стремится показывать свою семью. Артист тщательно оберегает сыновей от общественности и журналистов, а до сих пор не показал их лиц.

Но на днях певец порадовал поклонников очаровательными семейными фото. В сети Монатик похвастался совместным выходом с любимой Ириной на церемонии награждения премиями YUNA-2019.

На знаковое мероприятие супруги пришли в нарядах от украинского бренда FROLOV. Монатик красовался перед камерами в стильном синем костюме с укороченными брюками и белых кроссовках. А вот очаровательная Ирина выбрала нежное платье светлого цвета с оригинальным кроем. Наряд обнажил ее хрупкие плечи и подчеркнул стройную фигуру. Жена Монатика сделала стильную прическу и макияж, которые дополнили ее образ. Золотые украшения добавили виду Ирины роскоши.

 
 
 
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Моя I.V.! @yunaawards #YUNA2019 #ВЕЧНОСТЬ #ЗАШИВАЕТДушу style by: @frolovheart @ivfrolov

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Монатик рассказал, как познакомился со своей женой

Сам Монатик в программе "Слава+" признался, что его жена – невероятный человек, который является и его любимой, и ближайшим другом, и критиком его творчества. По словам артиста, Ирина – "красивая женщина, которую любит камера, но она не любит ее". Поэтому крайне редко предстает в блоге Монатика.

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Фото, Монатик, жена Монатика.
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