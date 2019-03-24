Даша Астафьева соблазняет поклонников снимками в постели

Новости шоу бизнеса: Фотографии звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвав бурю эмоций у фолловеров.

Астафьева не стала делать какие-либо подписи. Она лишь обозначила, что кадры были сделаны для выпуска мужского глянца Playboy, для которого недавно снялась. На снимке голая звезда сидит в кровати, а ее образ дополняют огромные серьги-кольца.

"Невероятно красива", "Похожа на француженку", "Это что-то невероятное", "Классная живая фотография", "Очень красивый кадр. Чувственно", "Взгляд из глубины себя", – написали восторженные поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @playboy #2019 by @gagarin303 #acsessories @accentuate_jewelry Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 21 Мар 2019 в 12:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram By @ianatokarchuk Mua @naidenko_v #style @nazardidyk Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 21 Мар 2019 в 12:23 PDT

На других кадрах из этой серии, выполненных в стиле съемок на фотоопарат с пленккой, Астафьева позирует в перьях на постели.