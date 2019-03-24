Даша Астафьева соблазняет поклонников снимками в постели

Астафьева не стала делать какие-либо подписи. Она лишь обозначила, что кадры были сделаны для выпуска мужского глянца Playboy, для которого недавно снялась. На снимке голая звезда сидит в кровати, а ее образ дополняют огромные серьги-кольца.
"Невероятно красива", "Похожа на француженку", "Это что-то невероятное", "Классная живая фотография", "Очень красивый кадр. Чувственно", "Взгляд из глубины себя", – написали восторженные поклонники.
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@playboy #2019 by @gagarin303 #acsessories @accentuate_jewelry
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На других кадрах из этой серии, выполненных в стиле съемок на фотоопарат с пленккой, Астафьева позирует в перьях на постели.