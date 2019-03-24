Как за 5 минут привести себя в порядок: советы от Синди Кроуфорд

Новости шоу бизнеса: Секрет молодости тела и лица от супермодели 90-х.

Знаменитая супермодель 90-х Сидни Кроуфорд ведет достаточно активную жизнь в соцсетях. Она часто публикует новые снимки и видео, где рассказывает о своей личной жизни. Так же модель делится секретами ухода за лицом и телом, публикуя фотографии с масками на лице и видео с домашними тренировками.

Сама же она говорит, что обожает спортивные нагрузки. Вот и недавно в своем Instagram Синди продемонстрировала поклонникам одно из таких упражнений.

А еще супермодель поделилась навыками макияжа, и показала, как привести себя в порядок за 5 минут. В коротком видео для американского Vogue Синди продемонстрировала свою технику и рассказала секреты.