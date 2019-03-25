"Голос країни" 9 сезон 10 выпуск: подробности первых вокальных "нокаутов" (Видео)

Новости шоу бизнеса: В этом выпуске определились восемь четверть-финалистов проекта, прошедших в прямые эфиры.

В десятом выпуске шоу "Голос країни 9" начался этап вокальных нокаутов, когда каждый участник из команды своего тренера борется за место на одном из четырех стульев.

10 эфир открыла команда Дмитрия Монатика. Первой на сцену вышла Дария Телитченко. Она призналась, что проект изменил ее жизнь, Дария стала уверенней в себе.

Продолжил вокальную битву Андрей Карпов, который признался, что само участие обычного часовщика в шоу – это уже успех. Многие участники команды Монатика считают его сильнейшим конкурентом.

После Андрея песню украинской группы "Один в каноє" – "У мене немає дому" исполнила особенная девушка Магдалена Паскар. Многим тренерам понравилось ее проникновенное исполнение, однако решение Монатика шокировало всех.

В нокаутах также приняли участие братья Владислав и Роман Таранцовы. Дуэт исполнил хит Made of Love.

Завоевать свое кресло в четвертьфинале вышла и Анна Волобуева. Девушка призналась, что с детства поет в церковном хоре, однако этого опыта ей не хватает, чтобы полностью обуздать волнение. Но на сцене она настолько искренне запела, что вызвала овации у зрителей.

Претенденткой на победу в шоу является Алина Пидлужная. Монатик называет вокалистку космической из-за оригинальной манеры исполнения песен, чем могут похвастаться единицы артистов.

Андрей Хорисенко выступил в вокальных нокаутах с романтической песней группы Maroon 5. Талантливый вокалист еще и успешный саунд-продюсер, поэтому Монатик откровенно признался, что хотел бы с парнем работать в дальнейшем.

Команда Монатика в предыдущем эфире пополнилась невероятной вокалисткой – Гульназ Хасановой. Девушка рассказала, что новый тренер для нее открыл немало возможностей ее голоса, поэтому на сцену она вышла очень уверенно.

Из команды Монатика последней выступила заводная и яркая девушка Виктория Олейник.

Согласно традиционным правилам, участники покидают шоу в порядке очереди. То есть Виктория таким образом должна была занять место Алины Подлужной, сидевшей на четвертом кресле.

Таким образом, в прямые эфиры из команды Дмитрия Монатика прошли Андрей Карпов, Владислав и Роман Таранцовы, Алина Подлужная и Виктория Олейник.

Первой подопечной Потапа, которая вышла на нокаут, стала молодая мама с рокерским стилем Виктория Ягич. Вокалистка зажгла с энергичной песней Sweet Dreams.

Следующей вышла одна из фавориток шоу Наталья Повстяная. Девушка побывала на детском "Голосе", поэтому уверенно знает, чего хочет достичь на проекте.

После Натальи на сцену вышла яркая участница Роксолана Сирота, которая заняла третье кресло рядом с Викторией и Натальей.

На вокальных нокаутах Ярослав Кошельник спел композицию "Дивлюсь я на небо", взбудоражив весь зал. Потап пригласил вокалиста на четвертое место.

После него на сцене выступила Богдана Ренк, которой Потап отдал второе кресло, таким образом Ярослав покинул проект, а на четвертом стуле оказалась Наталья Повстяная.

Следующей на сцену вышла Марина Круть – вокалистка с бандурой, которую Потап "украл" в Монатика.

Далее на сцену "Голос країни 9" вышел Арсений Журавель. Парень исполнил хит Криса де Бурга Lady in red.

Группа "Шпилясті кобзарі" решили по-особенному исполнить композицию "Шампанскі очі". Яркое появление певцов поразил всех.

Поразила своим вокалом и исполнением хита из фильма "Пятый элемент" Карина Арсентьева.

Зрители также увидели выступления лишь нескольких участников из команды Дана Балана. Выступления остальных вокалистов, а также команды Тины Кароль можно будет увидеть в 11 эфире.

Дебютировал на нокаутах "Голоса страны-9" спортсмен Вячеслав Кретов, который сумел феерично открыть выступление команды Дана Балана.

Певица Оксана Муха сумела реализовать свой замысел в шоу – она мастерски напоминает зрителям творчество легендарной Квитки Цисык.

Раскачал зал своими танцами и исполнением песни Мумий Тролль "Невеста" Владимир Зайончковский.

Выступления оставшихся участников зрители могут увидеть через неделю, в 11 выпуске шоу "Голос країни 9".