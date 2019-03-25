Маленькая модель: дочь Гайтаны прошлась по подиуму

Новости шоу бизнеса: Украинская певица конголезского происхождения Гайтана поделилась с поклонниками новым достижением своей маленькой дочурки Николь-Сапфир.

Как сообщила артистка на своей странице в Instagram, ее малышка дебютировала в роли модели. Она также опубликовала видео с мероприятия.

Девочка, которой всего 1,8 года, вместе с мамой прошлась по подиуму в стильном наряде. Звездное семейство стало звездами показа коллекции детской одежды известного украинского дизайнера Андре Тана.

"У нас сегодня дебют в роли моделей. Николь в свои 1.8 открывает показ @andretan_kids_official. Спасибо Андре Тан за незабываемые эмоции и крутую коллекцию для детей и родителей. Нам все ооооочень понравилось", - поделилась эмоциями Гайтана.

Отметим, что певица появилась перед восторженными зрителями шоу в голубых мини-шортах, белой футболке и длинной белой накидке, а также высоких белых сапогах. Она дополнила образ повязкой на голове и высокой прической.

Малышка Николь же блистала в объемной белой блузке с разрезом на спине и юбке такого же цвета. Ее волосы были заплетены в оригинальную прическу из нескольких косичек.

Поклонники поздравили гордую маму с дебютом дочки и засыпали их комплиментами.

"Супер,красотки", "Вы такая классная", "Как здорово", "Ооооооо… Які класні дівчюльки", "Крутышки", "Милахи", "Прелесть", "Как это мило", "Та крихітка ж", "Які ж ви красуні!", "Божественные девочки", "Без сумніву Гайтано, ви та Ніколь -пречудові. Лук від Андре Тан - бомба", - написали фанаты звезды.