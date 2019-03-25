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Вторник, 26.03.2019
Известные исторические личности, которые могут оказаться вымышленными (Фото)
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Известные исторические личности, которые могут оказаться вымышленными (Фото)

История порой подшучивает над людьми. Недостаток достоверных сведений о героях старинных легенд и привычка летописцев древности повторять эти легенды, породила достаточно много псевдоисторических личностей, которые выглядят "совсем как настоящие". Современная массовая культура завершила этот процесс, добавив им чисто человеческих черт и сделав главными героями художественных произведений. К сожалению, вопрос о том, существовали ли на самом деле Король Артур, Робин Гуд и многие другие популярные герои, сегодня остается спорным.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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История, Мифы, Легенды, Истерические личности, Вымышленные личности.
19:25 Пн, 25 Март 2019 Телеграф
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