Известные исторические личности, которые могут оказаться вымышленными (Фото) История порой подшучивает над людьми. Недостаток достоверных сведений о героях старинных легенд и привычка летописцев древности повторять эти легенды, породила достаточно много псевдоисторических личностей, которые выглядят "совсем как настоящие". Современная массовая культура завершила этот процесс, добавив им чисто человеческих черт и сделав главными героями художественных произведений. К сожалению, вопрос о том, существовали ли на самом деле Король Артур, Робин Гуд и многие другие популярные герои, сегодня остается спорным.