Вечерние наряды от Камалии: элегантные образы

Новости шоу бизнеса: Светская и богатая жизнь певицы Камалии пестрит шиком и блеском на каждом мероприятии.

Просматривая личную страничку звезды в Instagram, мы можем только позавидовать жизни украинской певицы и обсудить элегантные вечерние наряды, которыми звезда хвастается на каждом мероприятии.

Камалия в Монте-Карло

Для вечера певица выбрала чисто белое пальто, на рукавах которого подшита меховая отделка. К дополнению до наряда Камалия выбрала блестящие туфли с открытыми пальчиками, а также блестящий серебристый клатч.

Очередное мероприятие, на котором украинская певица выглядит сногсшибательно. На этот раз Камалия выбрала темно-синее платье до пола. Из аксессуаров - бриллиантовые украшения и клатч в черно-белый квадрат.

Камалия на церемонии награждения YUNA-2019

На музыкальной церемонии украинская певица презентовала два кардинально разных платья. Для первой части Камалия выбрала персиковое платье с золотистым поясом.

Для выступления певица переоделась в ярко-желтое платье, которое позволяло ей свободно танцевать и исполнять свои песни.