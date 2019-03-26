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Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности

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Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности
09:28 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В последнее время фанаты стали распускать слухи о беременности Дорофеевой. А на днях они нашли этому подтверждение!

В Сети заговорили о беременности Нади Дорофеевой после того, как она озвучила свой рацион.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева с 2015 года замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом. Пара считается одной из самых красивых и успешных в украинском шоу-бизнесе. Именно поэтому поклонникам не терпится увидеть их наследника. 

В одном из видео Дорофеева проговорилась, что не ест селедку, хотя ранее подобных ограничений в ее рационе не наблюдалось. Поклонники сразу же решили, что это связано с беременностью. Ведь на ранних сроках рыба может вызывать отечность. Артистке это точно ни к чему.

Однако на всякий случай фолловеры решили уточнить правдивость факта об "интересном положении" у самой Нади.

"Объясни пожалуйста , че нельзя селедку ? А то некоторые уже считают на каком месяце ты будешь на сольнике", "Надя почему нельзя селедку?

Некоторые предположили, что специальная диета певицы может быть связана с травмой колена.

 

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"Ну так как соленое и маринованное нельзя когда проблемы с суставами и позвоночником, а у Нади же с коленом проблемы, то скорее всего из-за этого, тем более недавно была активная подготовка к Yuna и боль могла обостриться. Беременным селедка НЕ запрещена!!!"

Сама Дорофеева слухи о беременности пока не комментирует.

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Беременность, Знаменитости, Надя Дорофеева, Артистка, Владимир Дантес.
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