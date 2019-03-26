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Катерина Бужинская похвасталась роскошным образом

Катерина Бужинская похвасталась роскошным образом
10:21 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Катя Бужинская много гастролирует и ведет активную светскую жизнь.

Певица Катерина Бужинская появилась на премии "Человек года" в восхитительном блестящем образе.

Для выходов в свет и концертов она всегда выбирает яркие образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и отлично выглядят в кадре.

Так, для выступления на общенациональной программе "Человек года" Бужинская отдала предпочтение крайне эффектному и модному наряду. Она надела розовое платье длины мини с блестящим декором. 

 
 
 
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@oleg_verd #людинароку #бужинская #бужинська

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska)

Обворожительная Катя Бужинская удивила шикарным макияжем

Поклонникам певицы ее образ очень понравился. В нем она выглядела нарядной и невероятно женственной.

"Шикарный вид!", "Куколка", "Красивая", "Суперовая Катя", "Супер, новый имидж, очень красивая!", "Катя, вы невероятно красивая и талантливая! Поздравляю Вас", "Цветущий образ", "Шикарная женщина в шикарном платье!", "Барби", "Мне посчастливилось быть на Вашем концерте.. сказать, что я получила удовольствие- это не сказать ни слова. Такая гармония красоты, таланта ,душевности и искренности, что сердце замирает и мурашки бегут по телу!! Вы достойны этой награды и " спасибо" Вам человеческое за то, что Вы настоящая!!!", "Какой интересный у вас наряд!!!!!Вы-Богиня", — пишут в комментариях.

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Знаменитости, Певица, Артистка, Катя Бужинская, Катерина Бужинская.
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