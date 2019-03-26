Катерина Бужинская похвасталась роскошным образом

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Катя Бужинская много гастролирует и ведет активную светскую жизнь.

Певица Катерина Бужинская появилась на премии "Человек года" в восхитительном блестящем образе.

Для выходов в свет и концертов она всегда выбирает яркие образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и отлично выглядят в кадре.

Так, для выступления на общенациональной программе "Человек года" Бужинская отдала предпочтение крайне эффектному и модному наряду. Она надела розовое платье длины мини с блестящим декором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @oleg_verd #людинароку #бужинская #бужинська Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska) 23 Мар 2019 в 3:08 PDT

Поклонникам певицы ее образ очень понравился. В нем она выглядела нарядной и невероятно женственной.

"Шикарный вид!", "Куколка", "Красивая", "Суперовая Катя", "Супер, новый имидж, очень красивая!", "Катя, вы невероятно красивая и талантливая! Поздравляю Вас", "Цветущий образ", "Шикарная женщина в шикарном платье!", "Барби", "Мне посчастливилось быть на Вашем концерте.. сказать, что я получила удовольствие- это не сказать ни слова. Такая гармония красоты, таланта ,душевности и искренности, что сердце замирает и мурашки бегут по телу!! Вы достойны этой награды и " спасибо" Вам человеческое за то, что Вы настоящая!!!", "Какой интересный у вас наряд!!!!!Вы-Богиня", — пишут в комментариях.