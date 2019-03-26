Элегантная Лилия Ребрик поразила ярким весенним образом

Новости шоу бизнеса: Лилия Ребрик с нетерпением ждала наступления весны, о чем регулярно писала на странице в Instagram.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась новым роскошным образом.

Теперь же украинская знаменитость с большим удовольствием участвует в тематических фотосессиях.

"Сегодня у меня была очень красивая цветочная фотосессия. Уже с нетерпением жду фото, покажу обязательно. Открыла для себя полевые цветы – гипсофилы (как на фото). Они нереальны. Еще белое платье… и мне кажется идеальный образ для современной нежной невесты… Может, кто сейчас как раз в поиске… Что скажете? А вы с какими цветами женились, помните? У меня были белые розы", – написала Ребрик.

"Красиво очень. У меня были белые каллы, маленькие", "Вы такая очаровательная женщина, женщина-весна, не оторвать глаз просто. У вас такая теплая и душевная страница, очень приятно читать вас", "Вы вдохновляете, удивляете, заряжаете своей бесконечной энергией и жаждой жизни! Спасибо! Вы несравненная и непревзойденная!" – комментируют фаны.