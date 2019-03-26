Кайли Дженнер поделилась редким снимком без макияжа

Даже на совместных снимках с дочерью Сторми Дженнер старается выбирать лучшие образы и ракурсы.
Однако несколько часов назад звезда решила внести немного разнообразия в череду идеальных фото и предстала перед подписчиками без макияжа.
Переглянути цей допис в Instagram
Никакого тонального крема, фирменной губной помады и туши - такой выглядит Кайли Дженнер на новом снимке в Instagram. Звезда не объяснила, почему внезапно решила опубликовать такое редкое фото, но обратила внимание поклонников на то, в каком прекрасном состоянии ее кожа.
Также в глаза бросается и то, что без многоступенчатого макияжа Дженнер вновь стала выглядеть на свой юный возраст, в отличие от тех моментов, когда звезда участвует в профессиональных фотосессиях. Поклонники и коллеги звезды выразили ей свое восхищение, согласившись с одним из ранних утверждений Ким Кардашьян: "Натуральная красота лучше всего".
Этот год для Кайли Дженнер начался лучше некуда: у нее подрастает дочь, налаживается личная жизнь, а бизнес приносит многомиллионные доходы. Недавно издание Forbes признало реалити-звезду самым молодым миллиардером в истории, и все благодаря ее косметическому бренду Kylie Cosmetics.