Кайли Дженнер поделилась редким снимком без макияжа

Новости шоу бизнеса: Instagram-страница Кайли Дженнер переполнена самыми разными фотографиями реалити-звезды, кроме тех, что не проходят несколько стадий ретуширования.

Даже на совместных снимках с дочерью Сторми Дженнер старается выбирать лучшие образы и ракурсы.

Однако несколько часов назад звезда решила внести немного разнообразия в череду идеальных фото и предстала перед подписчиками без макияжа.

Переглянути цей допис в Instagram skin Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 25 Бер 2019 р. о 8:02 PDT

Никакого тонального крема, фирменной губной помады и туши - такой выглядит Кайли Дженнер на новом снимке в Instagram. Звезда не объяснила, почему внезапно решила опубликовать такое редкое фото, но обратила внимание поклонников на то, в каком прекрасном состоянии ее кожа.

Также в глаза бросается и то, что без многоступенчатого макияжа Дженнер вновь стала выглядеть на свой юный возраст, в отличие от тех моментов, когда звезда участвует в профессиональных фотосессиях. Поклонники и коллеги звезды выразили ей свое восхищение, согласившись с одним из ранних утверждений Ким Кардашьян: "Натуральная красота лучше всего".

Этот год для Кайли Дженнер начался лучше некуда: у нее подрастает дочь, налаживается личная жизнь, а бизнес приносит многомиллионные доходы. Недавно издание Forbes признало реалити-звезду самым молодым миллиардером в истории, и все благодаря ее косметическому бренду Kylie Cosmetics.