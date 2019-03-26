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Среда, 27.03.2019
Как на самом деле выглядели великие исторические личности прошлого (Фото)
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Как на самом деле выглядели великие исторические личности прошлого (Фото)

Вы слышали про антропологическую лицевую реставрацию? Это когда берут череп (даже частично) давно умершего человека и на его основе с помощью компьютерных программ восстанавливают человеческую внешность. Это поистине увлекательный процесс, и теперь нам еще более понятны настоящие лица тех, кто когда-то правил этим миром.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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Старые снимки, Научные открытия, Исторические личности, Как выглядели люди в прошлом.
20:00 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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