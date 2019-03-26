Как на самом деле выглядели великие исторические личности прошлого (Фото)

Вы слышали про антропологическую лицевую реставрацию? Это когда берут череп (даже частично) давно умершего человека и на его основе с помощью компьютерных программ восстанавливают человеческую внешность. Это поистине увлекательный процесс, и теперь нам еще более понятны настоящие лица тех, кто когда-то правил этим миром.