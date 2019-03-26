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Сергей Бабкин ответил на нападки зоозащитников после дельфинария

Сергей Бабкин ответил на нападки зоозащитников после дельфинария
22:20 Вт, 26 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский артист и участник группы 5'nizza Сергей Бабкин вместе с детьми посетил дельфинарий "Немо", после чего получил шквал критики от зоозащитников.

Через несколько часов после вспыхивания скандала артист объяснил, почему был в дельфинарии и попросил поклонников не относиться к нему и его семье столь строго.

Меньше чем сутки назад Сергей Бабкин опубликовал Instagram-сообщение, где поделился впечатлениями после посещения харьковского дельфинария вместе с беременной женой Снежаной и детьми.

 
 
 
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Рот растянут в улыбке, и не собирается расслабляться! Всплески восторга взахлёб! Вулкан радужных эмоций родом из детства! Как будто окунулся во что-то очень родное и близкое. О чём давно уже забыл. Забыл язык, забыл повадки. Но знаю точно- я попал домой. А это мои предки. Мы общались и благодарили друг друга за встречу! В жизни людей, в жизни тех кем мы стали, нет такого уровня переживаний! Наверно потому, что мы ушли из родной обители, а они остались. Мы хотим к вам ещё @dolphinarium_nemo_kh Спасибо вам за счастье!

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

"Рот растянут в улыбке и не собирается расслабляться! Всплески восторга, взахлеб! Вулкан радужных эмоций родом из детства! Как будто окунулся во что-то очень родное и близкое. О чем давно уже забыл. Забыл язык, забыл повадки. Но знаю точно - я попал домой. А это мои предки. Мы общались и благодарили друг друга за встречу! В жизни людей, в жизни тех, кем мы стали, нет такого уровня переживаний! Наверное потому, что мы ушли из родной обители, а они остались", - говорится в публикации Сергея Бабкина.

В итоге он поблагодарил дельфинарий "за счастье", которое он там получил. Но вскоре после обнародованного сообщения в комментариях начали появляться обвинения в том, что певец даже не представляет, в каких пытках и неестественных условиях живут дельфины. Несмотря на довольно среднюю активность страницы Бабкина, его сообщение с счастливыми фотографиями из дельфинария, в сравнении с другими постами, получило почти 20 тысяч одобрений и более 300 комментариев.

Как на это откликнулись зоозащитники?

Через несколько часов после публикации Сергея Бабкина, в Facebook на странице зоозащитной инициативы UAnimals представители навели 5 фактов о дельфинарии для Сергея Бабкина, которые объясняли, почему дельфинарий - это не лучшее место для пребывания млекопитающих и что они совсем не улыбаются, как думает исполнитель.

  1. 1. Во время отлова и транспортировки дельфинов большая часть животных погибает.
  2. 2. В дельфинариях используют хлор и другие химикаты, от который животные слепнут и получают целый ряд заболеваний.
  3. 3. Миф дельфинотерапии опроверг уже даже украинский Минздрав. Более того, во время плавания с дельфинами животные могут передавать общие с людьми заболевания.
  4. 4. Улыбки дельфинов не существует, просто у них такое строение челюсти.
  5. 5. В естественной среде дельфины проплывают до 160 километров в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является ужасно тесной консервной банкой.

Кроме этого, представители UAnimals добавили, что согласно закону в Украине запрещены дельфинарии без прямого доступа к морской воде, но несмотря на это они до сих пор функционируют в Харькове и Трускавце (Львовская область). Они подытожили, что надеются на переоценку отношения Сергея Бабкина "к концлагерю для дельфинов". Впоследствии активисты добавили пояснения от Бабкина, почему он пошел в дельфинарий и на самом деле не знал о вреде для дельфинов, но комментарий по его просьбе не кидаться на него с громкими обвинениями зоозащитники не добавили.

Что ответил на обвинения Сергей Бабкин?

После обвинений Сергея Бабкина в посещении незаконного дельфинария вместе с семьей его ответ долго не заставил себя ждать. На своей странице он оставил еще одно сообщение, в котором поблагодарил представителей зоозащитной организации UAnimals за распространение знаний о проблемах с содержанием дельфинов в подобных местах.

 
 
 
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Хочу поблагодарить UAnimals @uanimals.official. Вы показали нам обратную сторону медали. Мы и не подозревали, что за таким счастьем для нас кроется такая плачевная ситуация для них, дельфинов. Для тех, кто не знает всей истории: ранее я опубликовал фото купания с дельфинами. Я полагал, что своими действиями не причинял никому вреда. Ошибался... В этом истинная ценность общественных инициатив. Благодаря этой истории о проблеме знаю не только я, но и моя многочисленная аудитория. Спасибо. P. S. Но! Нельзя набрасываться на человека с обвинениями так резко. Мы, как и сотни обычных семей, пришли получить неземное восхищение от общения с дельфинами, и признаюсь, такие эмоции мы в жизни никогда не испытывали. В свой адрес мы получили очень много неприятных слов. А ведь это всего лишь от незнания. Если уж что-то менять, то не в агрессивной и оскорбительной форме! А пока у нас по-другому не получается, жаль.. Вот где главная проблема - Уважение! Без комментариев прошу.

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

"Хочу поблагодарить UAnimals. Вы показали нам обратную сторону медали. Мы и не подозревали, что за таким счастьем для нас кроется такая плачевная ситуация для них, дельфинов ... Я думал, что своими действиями не причинял никому вреда. Ошибался... В этом истинная ценность общественных инициатив. Благодаря этой истории проблему знаю не только я, но и моя многочисленная аудитория. Спасибо", - подчеркнул Сергей Бабкин.

YUNA-2019: Сергей Бабкин на красной дорожке с беременной женой

Но украинский артист одновременно и возмутился, потому что, по его мнению, не стоит набрасываться на человека с обвинениями так резко.

"Мы, как и сотни обычных семей, пришли получить неземной восторг от общения с дельфинами, и признаюсь, такие эмоции мы в жизни никогда не испытывали. В свой адрес мы получили очень много неприятных слов. Ведь это всего лишь от незнания. Если уж что-то менять, то не в агрессивной и обидной форме! А пока у нас по-другому не получается, к сожалению... Вот где главная проблема - уважение!"- добавил Сергей Бабкин, попросив у фанатов и журналистов не обращаться к нему с комментированием этой ситуации.

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Все по теме:

Скандал, Певец, Дельфинарий, Украинский певец, Сергей Бабкин, Зоозащитники.
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