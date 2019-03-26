СМИ: супермодель Хайди Клум беременна

Масла в огонь подливают и публичные выходы супермодели. Хайди, известная своей любовью к облегающим нарядам, в последнее время появляется на публике в объемных платьях. Правда, сами возлюбленные догадки общественности не комментируют.
Впрочем, многие и без официальных заявлений со стороны Хайди и Тома убеждены, что пара вскоре станет родителями.
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A beautiful night out in Hong Kong celebrating @lorraineschwartz
Очередным подтверждением этому стал новый выход Клум. 24 марта звезда вместе со своим женихом посетила вечеринку ювелирного бренда в Гонконге. Для выхода модель выбрала платье-кимоно изумрудного цвета с золотой вышивкой и бахромой.
Несмотря на то, что наряд снова не облегал фигуру селебрити, поклонники разглядели под ним уже заметно округлившиеся формы.