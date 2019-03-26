СМИ: супермодель Хайди Клум беременна

Новости шоу бизнеса: Слухи о том, что 45-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц готовятся к рождению первого совместного ребенка, появились еще в начале феврале.

Масла в огонь подливают и публичные выходы супермодели. Хайди, известная своей любовью к облегающим нарядам, в последнее время появляется на публике в объемных платьях. Правда, сами возлюбленные догадки общественности не комментируют.

Впрочем, многие и без официальных заявлений со стороны Хайди и Тома убеждены, что пара вскоре станет родителями.

Переглянути цей допис в Instagram A beautiful night out in Hong Kong celebrating @lorraineschwartz Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 24 Бер 2019 р. о 5:40 PDT

Очередным подтверждением этому стал новый выход Клум. 24 марта звезда вместе со своим женихом посетила вечеринку ювелирного бренда в Гонконге. Для выхода модель выбрала платье-кимоно изумрудного цвета с золотой вышивкой и бахромой.

Несмотря на то, что наряд снова не облегал фигуру селебрити, поклонники разглядели под ним уже заметно округлившиеся формы.