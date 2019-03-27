Новое прозвище герцогини: как рабочий персонал называет Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Персонал Кенсингтонского дворца придумал неприятное прозвище для герцогини Сассекской Меган Маркл.

Так, жену принца Гарри, имя которой на английском пишется Meghan, называют Me-gain (в переводе означает "я получаю"). Информацию о новом прозвище герцогини опубликовало издание Tatler, пишет Daily Mail.

Называя герцогиню Me-gain, рабочий персонал намекает о чрезмерной амбициозности Меган Маркл.

Издание добавляет, что жену принца Гарри также называют "ураган Меган" и "герцогиня сложная". По слухам, некоторые сотрудники уволились из-за того, что не выдержали сложного характера и требовательности экс-актрисы. Отмечается, что Меган даже может отправить свои распоряжения работникам в пять часов утра.

Ранее близкие подруги Маркл встали на защиту герцогини и заявили, что герцогиня всегда была отзывчивым человеком, который готов был выслушать других.

"Когда в моей жизни происходило что-то неожиданное, я всегда думала: "Я должна поговорить с Мэг. Мы общались каждый день. И первое, что она спросила: "Как дети? Как ты?". Я не могла даже поинтересоваться, как дела у нее, пока она не узнавала все обо мне", – рассказал друг Меган.