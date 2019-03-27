Скачать
Среда, 27.03.2019
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Стало известно количество украинских избирателей за границей
Стало известно количество избирателей за границей
Роналду прибыл в Барселону
Роналду прибыл в Барселону
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке

Новое прозвище герцогини: как рабочий персонал называет Меган Маркл

Новое прозвище герцогини: как рабочий персонал называет Меган Маркл
12:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Персонал Кенсингтонского дворца придумал неприятное прозвище для герцогини Сассекской Меган Маркл.

Так, жену принца Гарри, имя которой на английском пишется Meghan, называют Me-gain (в переводе означает "я получаю"). Информацию о новом прозвище герцогини опубликовало издание Tatler, пишет Daily Mail.

Называя герцогиню Me-gain, рабочий персонал намекает о чрезмерной амбициозности Меган Маркл.

Издание добавляет, что жену принца Гарри также называют "ураган Меган" и "герцогиня сложная". По слухам, некоторые сотрудники уволились из-за того, что не выдержали сложного характера и требовательности экс-актрисы. Отмечается, что Меган даже может отправить свои распоряжения работникам в пять часов утра.

Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Ранее близкие подруги Маркл встали на защиту герцогини и заявили, что герцогиня всегда была отзывчивым человеком, который готов был выслушать других.

"Когда в моей жизни происходило что-то неожиданное, я всегда думала: "Я должна поговорить с Мэг. Мы общались каждый день. И первое, что она спросила: "Как дети? Как ты?". Я не могла даже поинтересоваться, как дела у нее, пока она не узнавала все обо мне", – рассказал друг Меган.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Королевская семья, Герцогиня, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день
02 В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
03 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
04 Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь